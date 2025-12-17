English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అస్సలు కలిసిరాని కాలం..!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ 3 రాశులకు అస్సలు కలిసిరాని కాలం..!

Today Horoscope December 17 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2025 డిసెంబర్ 17వ తేదీ బుధవారం, మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు దక్షిణాయనం. ప్రదోష వ్రతం ప్రత్యేకం పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు ఇబ్బందుల పాలవుతాయి? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్ గా కలిసి వస్తుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. స్ట్రెస్‌ నుంచి కాస్త బయటపడతారు. అయితే కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. కానీ ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి.  

 వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజుకు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది, బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. ఈరోజు ఆనందంగా గడుపుతారు. కొత్త శుభవార్తలు వింటారు. దీంతో ఈరోజంతా వీరికి ఆనందంగా సాగిపోతుంది.  

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు మానేయడం మంచిది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కోపం తెచ్చుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఇతరులు గొడవలు తలదూర్చకూడదు. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  

 సింహ రాశి వారు కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. ఓపికగా ఉండండి ఏ విషయంలోనూ స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. ఇతరులతో వాగ్వాదాలకు దిగకుండా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కీలక విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి.  

 కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం సునాయసంగా చేసేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు అంతా ఎంజాయ్ చేస్తారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

