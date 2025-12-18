English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్, వీరికి మాత్రం ఫుల్‌ స్ట్రెస్‌..!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్, వీరికి మాత్రం ఫుల్‌ స్ట్రెస్‌..!

Today Horoscope December 18 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం. 2025 డిసెంబర్ 18వ తేదీ గురువారం. మాస శివరాత్రి ప్రత్యేకం. రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? తెలుసుకుందాం. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది?. తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి?
 
1 /6

 ఈరోజు మేష రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక పరంగా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే కోపం పెంచుకొని గొడవలకు దివకుండా ఉండండి. ఇతరులు విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది.  

2 /6

 వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారం బాగా కలిసి వస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆకస్మిక ధన లాభం ఉంది.  

3 /6

 మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు అని చెప్పవచ్చు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఏదైనా విందూ వినోదలో పాల్గొంటారు. అయితే ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.  

4 /6

 కర్కాటక రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త మానసిక ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. ఈరోజు ఏవైనా ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ఇతరుల విషయాలు తలదూర్చకుండా ఉండండి. కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.  

5 /6

 సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. కోపం పెంచుకోకుండా ఉండండి. స్ట్రెస్‌ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల విషయంలో జోక్యం చేసుకోకూడదు. ఏదైనా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి.   

6 /6

 కుంభరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్‌గా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించవచ్చు. కొత్త ఆలోచనలు కూడా చేస్తారు. అది హ్యాపీగా సాగిపోయేలా చేస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

today horoscope december 18 telugu daily horoscope today telugu Today Rashifal telugu horoscope today jackpot signs

Next Gallery

Shukraditya Yogam: ధనుస్సు రాశిలో శుక్రాదిత్య రాజయోగం.. ఈ రాశుల వారి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరగడం గ్యారంటీ..