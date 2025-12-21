English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, ఈ రాశికి ధన నష్టం పనులకు బ్రేక్‌..!

Today Horoscope December 21 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం పుష్యమాసం, హేమంత ఋతువు 2025 డిసెంబర్ 21వ తేదీ ఆదివారం. దక్షిణాయనం చంద్రోదయం, పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు ఈరోజు జాగ్రత్త తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి వారు ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఇతరుల గొడవలో జోక్యం చేసుకోకండి. విద్యార్థులు కూడా కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.  

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. కోపం తెచ్చుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు.  

 సింహరాశి వారు ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. వీలు కూడా ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. విద్యార్థులు కూడా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభిస్తే జాగ్రత్త. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఈరోజు కొత్త పనులు చేపట్టడానికి కలిసి వస్తుంది.  

 తులారాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఇతరుల గొడవ జోక్యం చేసుకోకండి. బిజినెస్ విషయంలో జాగ్రత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందుల పాలవుతారు.  

 మకర రాశి వారు ఈరోజు మిశ్రమంలో ఉంటుంది. కొత్త బిజినెస్ ప్రారంభించే ముందు జాగ్రత్త. కుటుంబంలో గొడవలు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త అంతగా అనుకూలంగా లేని రోజు అని చెప్పొచ్చు. మకర రాశి వారు డబ్బు విషయంలో ఈరోజు జాగ్రత్త వహించాలి.  

 కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దలు సూచన తప్పనిసరి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాదు. అదనపు ఖర్చులు ఉండవచ్చు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

today horoscope december 21 telugu daily horoscope telugu today Rasi Phalalu Today Telugu today astrology predictions telugu

