  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌, వీళ్లు ప్రయాణాలు మానుకోవడం సేఫ్‌..!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్‌, వీళ్లు ప్రయాణాలు మానుకోవడం సేఫ్‌..!

Today Horoscope December 22 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం పుష్యమాసం 2025 డిసెంబర్ 22వ తేదీ సోమవారం. హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఏ రాశిలోకి ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. గొడవలకు దిగకుండా ఉండాలి .ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయండి. ఇతరులతో వితండవాదం పెట్టుకోకండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి.  

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా కూడా కలిసివచ్చే కాలమని చెప్పొచ్చు. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. సీనియర్ ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి.  

 సింహరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది. కానీ ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోండి. బద్దకం వీడితే మంచిది. వ్యాపారాలకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు. సింహ రాశి వారు ఈరోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అంతేకాదు పెద్దల సూచనతో ముందుకు వెళ్ళండి. తద్వారా ధన నష్టం వాటిల్లకుండా ఉంటుంది.  

 కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొద్దిగా ఒత్తిడితో కూడుకొని ఉంటుంది. కీలక విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించే ముందు జాగ్రత్త వహించాలి. దూరప్రాంత ప్రయాణాలు చేయకపోవడం మంచిది. ఇతరులతో వాగ్వాదానికి దిగకండి.  

 కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే కాలమని చెప్పవచ్చు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడం మంచిది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. ఒత్తిడి తట్టుకొని నిలబడతారు. శత్రువులపై విజయం మీదే.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

