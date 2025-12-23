Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు కర్కాటకకు కీలకం, సింహ వారు ఈ విషయంలో జాగ్రత్త..

Today Horoscope December 23 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2025 డిసెంబర్ 23వ తేదీ మంగళవారం. పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు దక్షిణాయనం. పండితుల ప్రకారం రాశుల చక్రాలు ఎలా ఉండనున్నాయి. ఏ రాశులు ఈరోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందంగా సాగిపోతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. అయితే ఆరోగ్యం విషయంలో ఈరోజు మేష రాశి వారు జాగ్రత్త వహించాలి.
మిథున రాశి వారికి రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. అంతే కాదు కొత్త పరిచయాలు చేసుకోకపోవడమే మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరులతో గొడవలు పడకుండా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్ గానే సాగిపోతుంది. ఈరోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు అని చెప్పొచ్చు. పని ప్రదేశంలో మంచి విజయం పొందుతారు. సీనియర్స్ నుంచి మంచి ప్రశ్నలు కూడా పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు.
సింహం వారికి రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. బద్ధకం వీడితే మంచిది. అంతే కాదు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దగా సూచన తప్పనిసరి. ఇతరులతో ప్రధానంగా పెద్దలతో వాదనలు చేయకండి. సింపుల్గా ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయండి.
కుంభ రాశి వారు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. ఫిట్గా ఉంటే ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. కీలక విషయాలు లో ముందడుగు వేయండి. పెండింగ్లో పనులు పూర్తి చేయండి. ఖర్చు పెట్టకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)