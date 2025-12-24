Today Horoscope December 24 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 డిసెంబర్ 24 బుధవారం పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఈరోజు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు. జాగ్రత్త వహించండి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంటుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణం చేయవచ్చు. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఒత్తిడితో కూడుకున్నదిగా ఉంటుంది. కాస్త ఓపిక పట్టడం మంచిది.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కోపంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్య విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. అన్ని పనులు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. షాపింగ్ చేసే శుభ సమయం. అంతేకాదు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ట్రిప్స్ కి వెళ్లే అవకాశం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది.
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమమే అని చెప్పవచ్చు కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. పెద్దల సూచనతో నిర్ణయాలు తీసుకోండి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు. స్నేహితులను కలుస్తారు. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. లేకపోతే ఆర్థికంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)