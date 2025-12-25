English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆరోజు ఆర్థికంగా కలిసిరాదు, ధన నష్టం తప్పదు..!

Today Horoscope December 25 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వవాసు నామ సంవత్సరం, పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 డిసెంబర్ 25వ తేదీ గురువారం. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవలసిన రాశులు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
 
మేషరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. కొత్త వ్యాపారాలు కూడా ప్రారంభించవచ్చు. మంచి విజయం సాధిస్తారు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసివచ్చే రోజు.  

 మిథున రాశి వారికి  ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పనుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త.  ఇతరులతో గొడవల పడకుండా ఉండండి. బద్దకం వీడితే మంచిది, ఆకస్మిక ఖర్చులు పెరుగుతాయి. దీంతో ధన నష్టం వాటిల్లుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త.  

కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఏం పనులు కలిసి రాకపోవచ్చు. తీవ్ర వేదనకు గురవుతారు. స్ట్రెస్‌ ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. గొడవలకు దిగకుండా ఉండండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడం మంచిది.  

సింహ రాశికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు పడే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కోపం తెచ్చుకోకుండా కాస్త సంయమనం పాటించాలి. కొత్త కాంట్రాక్టులు కుదుర్చుకోకుండా ఉండండి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించడం మేలు.  

కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. సరదాగా స్నేహితులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు అని చెప్పొచ్చు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

