Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. నేడు శత్రువులపై విజయం సాధించనున్న రాశి ఇదే..!

Today Horoscope December 6 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం మార్గశిర మాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం 2025 డిసెంబర్ 6 శనివారం పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు కాస్త కష్టాలు పడాల్సి వస్తుంది? ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి.. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. పనులు కాస్త మెల్లిగా నడుస్తూ ఉంటాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించిన అవి త్వరగా లాభాల బాటలోకి వెళ్లలేవు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరుల గొడవల్లో తల దూర్చకపోవడమే మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం ఎంత అయినా మంచిది.
మిథున రాశి.. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. కొత్త స్నేహితులను పరిచయం అవుతారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారాలు కూడా లాభాల బాటలో వెళ్తాయి.
కర్కాటక రాశి.. కర్కాటక రాశి వారు కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో కాస్త తగాదాలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాస్త ఓపిగ్గా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. పని విషయంలో ఏమాత్రం అజాగ్రత్త తగదు. ఓర్పు వహించడానికి ప్రయత్నించండి.
సింహరాశి.. సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, మీ అవకాశాలు చేజార్చుకోకండి. బద్ధకం వీడితే మంచిది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులుగా కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించిన పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. లేకపోతే వ్యాపారంలో ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.
కుంభరాశి.. కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. ఎన్నో రోజులుగా కష్టపడుతున్న మీ కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం కూడా ఉంటుంది. మొత్తానికి ఈరోజు మీదే విజయం.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)