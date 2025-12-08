English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ప్రయాణాలు వాయిదా..

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ప్రయాణాలు వాయిదా..

Today Horoscope December 8 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం. మార్గశిర మాసం 2025 డిసెంబర్ 8 హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం సోమవారం. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఏ రాశులు ఇబ్బందులు పడతాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నప్పుడు జాగ్రత్త. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయకపోవడమే మంచిది. మేషరాశి వారికి సమాజంలో కాస్త గౌరవ భంగం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్త.  

2 /5

మిథున రాశి..  మిథునం వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉండొచ్చు. కాస్త ఇబ్బందులకు గురి అయ్యే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఇబ్బందులకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోండి. మీ పనిలో మీరు నిమగ్నం అవ్వడం మంచిది.

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఈరోజు పూర్తి చేస్తారు. అంతా పాజిటివ్ వైబ్స్‌ అని చెప్పొచ్చు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈరోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. ఒక శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.

4 /5

 సింహరాశి వారికి కూడా ఈ రోజు అంతగా కలిసి రాదు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కాస్త ఒత్తిడికి లోనవుతారు. ఇతరుల విషయాలలో తల దూర్చకండి. వాదనలకు పెట్టుకోకుండా ఉండండి. శత్రువుల విషయంలో జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త చూసుకోవడం మంచిది.  

5 /5

 మకర రాశి వారికి రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోయే రోజు. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. దూరమైన మీ స్నేహితుడిని కూడా కలిసే అవకాశం ఉంది. వారితో ఆనందంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. విందూ వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఈరోజు అంతా హ్యాపీగా సాగిపోతుంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Today horoscope December 8 telugu horoscope today Rasi Phalalu Today astrology predictions Telugu Daily rashi phalalu

