Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు తిరుగులేదు, అన్నిటా విజయం తథ్యం..!

Today Horoscope December 9 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం. 2025 డిసెంబర్ 9వ తేదీ మార్గశిర మాసం హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం. మంగళవారం రాశుల ఫలాలు ఉండనున్నాయి. పండితుల ప్రకారం ఎలా ఉంది తెలుసుకుందాం. ఏ రాశికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు ఇబ్బందులు పడుతాయి? తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఆరోగ్యంపై కూడా జాగ్రత్త తీసుకోండి. మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణం చేయకండి. కీలక నిర్ణయాలు ఈరోజు తీసుకోకండి. ఎమోషనల్కు గురయ్యే సమయం.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక పనులు పూర్తవుతాయి. కానీ కాస్త ఓపిక పట్టాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయండి. ఏకాగ్రత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. టూర్ ప్లాన్ చేసే అవకాశం ఉంది. స్నేహితులను కలుస్తారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో కూడా పాజిటివిటీ పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వస్తుంది . కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. మొత్తానికి ఈరోజు ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం మంచిది. లేకపోతే ఇబ్బందులు పాలవుతారు. పెద్దల సూచన మేరకు నిర్ణయాలు తీసుకోండి. ఇబ్బందులపాలు కాకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికంగా ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. దైవచింతన మంచిది.
కుంభరాశి వారికి రోజు శుభప్రదమే. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. మొత్తానికి కుంభరాశి వారికి ఎంజాయ్ చేసే రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)