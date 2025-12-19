English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య ప్రత్యేకం ఈ రాశులు తస్మాత్‌ జాగ్రత్త..!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. అమావాస్య ప్రత్యేకం ఈ రాశులు తస్మాత్‌ జాగ్రత్త..!

Today Horoscope December 19 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మార్గశిర మాసం. 2025 డిసెంబర్ 19 హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం శుక్రవారం అమావాస్య రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుందా? ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్త, ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. అనుకోని ఆపద ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది. ఏ కొత్త వ్యాపారాలు ఈరోజు ప్రారంభించకండి.  

 మిథున రాశి వారికి ఈరోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మిథున రాశివారు ఈరోజు  పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. అంతేకాదు పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. మానసికంగా ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆకస్మిక ధన యోగం కూడా ఉంది.  

 కర్కాటక రాశి వారికి రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయితే ఈరోజు కొత్త పనులు ఏవి ప్రారంభించకుండా ఉండడం మంచిది. ఆకస్మిక ఖర్చులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో కాస్త గొడవలకు దారి తీయవచ్చు. ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది.  

 సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. విద్యార్థులు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే సింహరాశి వారు ఈరోజు ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది.   

 కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. విద్యార్థులకు కూడా కలిసివచ్చే కాలం.కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

