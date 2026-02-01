Horoscope: ఈరోజు జాతకం.. 2026 ఫిబ్రవరి 1న ఎవరి లక్ ఎలా ఉందో తెలుసా?

Today Horoscope February 1 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 ఫిబ్రవరి 1వ తేదీ ఆదివారం. మాఘ పౌర్ణమి ప్రత్యేకం. ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏంటో తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది.ది ఈరోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయకూడదు. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సమయానికి పూర్తవుతాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి అవుతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదం. అన్ని పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. కర్కాటక రాశి వారికి పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలకు పొందే రోజు. వ్యాపారస్తులకు కూడా పెట్టుబడులు కలిసి వచ్చే రోజు.
సింహరాశి వారికి కాస్త మిశ్రమమే అని చెప్పవచ్చు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఇతరులకు గొడవలకు వెళ్ళకండి. అంతే కాదు కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త.
కుంభరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదమే. ప్రతి విషయంలో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఇంకా సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశ్నలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)