  • Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం పీక్‌… ఈ రాశులకు కష్టకాలం!

Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశులకు అదృష్టం పీక్‌… ఈ రాశులకు కష్టకాలం!

Today Horoscope February 10 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఫిబ్రవరి 10వ తేదీ మంగళవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు ఈరోజు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో జాగ్రత్త. అంతేకాదు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. ఈరోజు ప్రయాణం మంచిది కాదు. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. మేష రాశి విద్యార్థులకు కూడా ఈ రోజుకి కీలకం.   

 మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో శుభకరమైనవి. అన్ని పనులు విజయం సాధిస్తారు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. వ్యాపారాలు లాభాలు గడిస్తాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. మిథున రాశి వారికి ఈరోజు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది.  

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. అయితే కాస్త స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండాలి. ప్రశాంతంగా పని చేసుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది.   

 సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది కీలక నిర్ణయాలు జాగ్రత్త. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త ఇబ్బందికర పరిస్తితులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. సింహరాశి వారి విద్యార్థులకు కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు.  

 తులారాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. గందరగోల పరిస్థితి ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చుల విషయాల్లో జాగ్రత్త. ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది. తులా రాశి వారి విద్యార్థులు కూడా ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందికరమే సమాజంలో గౌరవం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోండి.   

 కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభ కరంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు జరిగిపోతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

