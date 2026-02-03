English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today Horoscope: ఫిబ్రవరి 3న శుభవార్తలు వినే రాశులు ఇవే! మఖా నక్షత్ర ప్రభావం ఏ రాశిపై?

Today Horoscope February 3 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, శిశిర రుతువు, మాఘమాసం. ఉత్తరాయణం 2026 ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ మంగళవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వస్తే రాశులు ఏవి?. ఏ రాశిలో శుభవార్తలు వింటాయి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
1 /6

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో పనులు పడిపోయే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. ఈరోజు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.   

2 /6

 మిథున రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు హాయిగా సాగిపోతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. మిథున రాశి వారి పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. తద్వారా సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఆరోగ్యం కలిసి వస్తుంది.   

3 /6

 కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఈరోజు ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఇతరుల విషయాల్లో గొడవలకు దిగకండి. తమ పని తాము చేసుకుంటూ పోవడం ముఖ్యం. అంతే కాదు స్ట్రెస్‌ తగ్గించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త.  

4 /6

 సింహరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు కలిసి వస్తాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో మంచి గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది. సింహ రాశి వారికి కాస్త ఆరోగ్య సంబంధమైన విషయాలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి.   

5 /6

 కుంభరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు సజావుగా పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఖర్చుల విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కొత్త ఆస్తులు కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది.  

6 /6

 మీన రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభం, ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత కూడా పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందుతారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Today Horoscope Telugu february horoscope telugu Today Rasi Phalalu magha nakshatra effect zodiac signs today daily horoscope telugu

