Today Horoscope February 4 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 ఫిబ్రవరి 4వ తేదీ బుధవారం. ఈరోజు జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిన రాశులు ఏవి ? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? పండితుల ప్రకారం పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కోపం తెచ్చుకోకుండా ఉండటం మంచిది. లేకపోతే ఇబ్బందుల పాలు అవ్వక తప్పదు. ఆర్థికంగానూ నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి రాకపోవచ్చు. ఇతరులు విషయాల్లో తలదూర్చకూడదు. ఈరోజు ప్రయాణాలు మానుకోండి.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకారంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది, విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు శుభసూచకం.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండటమే మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. ఆకస్మిక ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. దూరప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి.
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులన్నీ అవుతాయి. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు కలిసి వస్తాయి. సమాజంలో మంచి గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈ రోజు లాభాలు గడించే రోజు.
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఖర్చులు పెరికే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త వ్యాపారాలు ఈరోజు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. అయితే కొన్ని రంగాల్లో ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది ఇతరులను నొప్పించడం సరైనది కాదు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)