Today Horoscope February 6 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 ఫిబ్రవరి 6 తేదీ శుక్రవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఏంటి? అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశి జాబితా ఏంటో తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. బంధుమిత్రుల మధ్య సయోద్య పెరుగుతుంది. అంతేకాదు విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు విశేషమైన రోజు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు కాస్త మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయాల్లో జాగ్రత్త. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. దూరప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. .ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈరోజు శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో కూడా ప్రశంసలు పొందే రోజు . ఒక శుభవార్త వింటారు. మానసికంగా కూడా ఈరోజు ఎంతో ఉత్తేజం కలుగుతుంది.
కన్య రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదం. వీరు మానసికంగా కూడా ఉత్తేజంగా ఉంటారు. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఒక శుభవార్త మీకు మానసిక సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. ఆచితూచి అడుగు వేయడం మంచిది. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. బద్ధకంగా వీడితే మంచిది. కోపం అదుపు చేసుకోవడం మంచిది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)