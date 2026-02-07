Horoscope: ఈరోజు రాశిఫలాలు: ధన లాభం ఉన్న రాశులు ఇవే, నష్ట సూచనలు ఎవరికంటే?

Today Horoscope February 7 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 ఫిబ్రవరి 7 శనివారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఈరోజు అత్యంత జాగ్రత్త వహించాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. ధన లాభం సూచన కూడా ఉంది. ఈరోజు ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. అయితే మేషరాశి వారికి ఈరోజు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. జాగ్రత్త వహించండి, అదనపు ఖర్చులు చేయకండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కోపం తగ్గించుకోండి.
కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు ఎంతైనా పని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఈరోజు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు ఆనందంగా సాగిపోతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే ఏమాత్రం తగ్గకుండా దూసుకెళ్లడానికి ప్రయత్నించండి.
కుంభరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదం. అన్ని పనులు సజావుగా సాగుతాయి. అయితే బద్దకం పెడితే మంచిది. లాభపడే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. దూరప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుంభరాశి కోపం వీడితే మంచిది.
మీన రాశి వారికి ఈ రోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కాస్త మిశ్రమంగా ఉన్న ఆ తర్వాత అన్ని సర్దుకుంటాయి. డ్రైవింగ్ విషయంలో జాగ్రత్త పడండి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)