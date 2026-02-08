English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి జాతకం.. రాజయోగం కలిసొచ్చే రాశులు ఇవే! వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో సూపర్ లక్!

Horoscope: నేటి జాతకం.. రాజయోగం కలిసొచ్చే రాశులు ఇవే! వ్యాపారం, ఉద్యోగంలో సూపర్ లక్!

Today Horoscope February 8 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం మాఘ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 ఫిబ్రవరి 8వ తేదీ ఆదివారం భానుసప్తమి ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులకు ఈ రోజు వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి?. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు కూడా విస్తరిస్తాయి. ఆర్థిక వృత్తి కనిపిస్తుంది, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే ఇతరులలో కూడా గొడవలకు దిగకుండా మంచిది.   

 వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఎంతో జాలిగా ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఒక శుభవార్త వింటారు. ఏదైనా విందు వినోదాలకు అటెండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు.   

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త పడండి అవకాశం ఉంది. అంతేకాదు ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కీలకమైన అంశాల్లో పెండింగ్లో పడిపోతాయి. ఇతరులతో గొడవలకు దూరంగా ఉండండి. ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది.  

 వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్థుల జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడమే మంచిది. అంతే కాదు విషయంలో కూడా జాగ్రత్త ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఏదైనా బాధాకరమైన విషయం మీకు తెలిసే అవకాశం ఉంది.   

 ఇక కుంభరాశి వారికి ఈరోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుందని అన్నివిధాల కలిసి వస్తుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి అవుతాయి. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందే రోజు. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

