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రాశి ఫలాలు 10 జూలై 2026.. ఈరోజు ఏ రాశి వారికి అదృష్టం? ఏ రాశి వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలి?

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 10, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 06:49 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరా భావ నామ సంవత్సరం, జ్యేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూలై 10వ తేదీ, శుక్రవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశీయులు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని వింత అనుభవాలు ఎదురుకావచ్చు. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆశతో కాకుండా, నిపుణుల, పెద్దల సూచనల మేరకు నడుచుకోండి. ఓపిక అవసరం, కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మేలు. ప్రతి విషయంలోనూ ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  

Cancer2/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఒక పద్ధతిలో పనులు జరగకపోతే మరో మార్గాన్ని ఎంచుకోండి. మీ సామర్థ్యాన్ని తక్కువ అంచనా వేయకండి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. మీ లక్ష్యం పెద్దదిగా ఉన్నందున దానిని మర్చిపోకండి, నిజాయితీతో అడుగులు వేస్తే విజయం సాధిస్తారు.  

Leo3/5

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. మీకు కావాల్సిన సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించండి తప్ప, ఇతరుల తప్పులను వెతకకండి. మీపై మీకు నమ్మకం పెంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. త్వరలోనే అభివృద్ధి, విజయం మీ సొంతమవుతాయి.  

Libra4/5

తుల రాశి

తుల రాశి వారు ఈరోజు ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడం మంచిది. మీ మనస్సాక్షి చెప్పినట్లుగా వ్యవహరించండి. విజయతీరాలకు చేరుకోవాలంటే ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండాలి. మీరు ఏం సాధించాలనుకుంటున్నారో స్పష్టంగా గుర్తించి, ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. కొంతమంది మెప్పు పొందుతారు. బంధుమిత్రుల నుండి సహాయం లభిస్తుంది. జీవితంలో ముందుకు సాగడానికి కొత్త మార్గాలు కనిపిస్తాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
Today Horoscope In Telugu
daily horoscope telugu
rasi phalalu july 10 2026

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