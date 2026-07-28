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నేటి రాశిఫలాలు.. కుంభం, సింహ రాశులకు ఊహించని శుభవార్త.. మేష రాశివారు జాగ్రత్త!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 28, 2026, 06:32 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:32 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జూలై 28వ తేదీ, మంగళవారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం ఈరోజు వ్యాపారాలు కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? అనేది తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. పనులు వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి దూర ప్రయాణాలు చేయకపోవడం మంచిది. కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి.  

Gemini2/5

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. పనులు అనుకూలంగా వస్తాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు. దూర ప్రయాణాలు మరియు షాపింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. మీరు చేసే పనికి మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. తద్వారా సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది.  

Leo4/5

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు ఆనందంగా, హాయిగా గడుస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. విద్యార్థులు శుభవార్తలు వింటారు. సింహ రాశి వారు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందిస్తారు.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు కూడా శుభకరమే. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త అందుతుంది. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు చేకూరుతాయి. సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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