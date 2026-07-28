/నేటి రాశిఫలాలు.. కుంభం, సింహ రాశులకు ఊహించని శుభవార్త.. మేష రాశివారు జాగ్రత్త!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జూలై 28వ తేదీ, మంగళవారం. పండితుల అంచనా ప్రకారం ఈరోజు వ్యాపారాలు కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? అనేది తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. పనులు వాయిదా పడే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి దూర ప్రయాణాలు చేయకపోవడం మంచిది. కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు హాయిగా సాగిపోతుంది. పనులు అనుకూలంగా వస్తాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు. దూర ప్రయాణాలు మరియు షాపింగ్ చేసే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. మీరు చేసే పనికి మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. తద్వారా సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు ఆనందంగా, హాయిగా గడుస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. విద్యార్థులు శుభవార్తలు వింటారు. సింహ రాశి వారు బంధుమిత్రులతో కలిసి ఆనందిస్తారు.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు కూడా శుభకరమే. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త అందుతుంది. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు చేకూరుతాయి. సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)