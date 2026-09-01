/సెప్టెంబర్ 1న ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. వీరు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిందే!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరాభావ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ, మంగళవారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశి వారు దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరం. అదృష్టం కలిసి రావడం వల్ల కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు.
వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. నష్టాలు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు అనుకూలమైన రోజు, కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందడమే కాకుండా, సమాజంలో గౌరవం. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తాయి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది, ప్రయాణాలు చేస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. కొత్త పనులు లేదా కొత్త వ్యాపారాలు చేపట్టకుండా ఉండటం ఉత్తమం.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)