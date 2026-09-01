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సెప్టెంబర్ 1న ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. వీరు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిందే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 01, 2026, 06:34 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 06:34 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరాభావ నామ సంవత్సరం, శ్రావణ మాసం, వర్ష రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ, మంగళవారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశి వారు దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరం. అదృష్టం కలిసి రావడం వల్ల కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. నష్టాలు వాటిల్లే ప్రమాదం ఉంది. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు అనుకూలమైన రోజు, కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో ప్రశంసలు పొందడమే కాకుండా, సమాజంలో గౌరవం. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తాయి.  

Aquarius4/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది, ప్రయాణాలు చేస్తారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.  

Pisces5/5

మీన రాశి

మీన రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. కొత్త పనులు లేదా కొత్త వ్యాపారాలు చేపట్టకుండా ఉండటం ఉత్తమం.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
Today Horoscope In Telugu
Daily Rasi Phalalu September 1 2026
Rasi Phalalu Telugu
Horoscope Today September 1 2026

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