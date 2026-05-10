/Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. మేషం, కన్య రాశులకు డబ్బే డబ్బు.. కుంభ రాశి వారు ఆ విషయంలో అలర్ట్!

Daily Astrology May 10 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరభావ నామ సంవత్సరం, వైశాఖ మాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మే 10వ తేదీ ఆదివారం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరమైన రోజు, కష్టపడి పని చేస్తారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తయి ఈరోజు శుభవార్త వినే అవకాశం కూడా ఉంది. బంధుమిత్రులతో కూడా కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. శుభవార్త వినే రోజు. ఈరోజు కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థికంగాను ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.
కన్య రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరమైన రోజే. ఒక శుభవార్త వింటారు. కుటుంబంలో హాయిగా సాగిపోతుంది. పెద్ద ఎత్తున షాపింగ్ చేసి అవకాశం ఉంది. కన్యారాశి వారికి ఆరోగ్యం కూడా సహకరిస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కూడా కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి. మాట జాగ్రత్త, మిశ్రమ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. మానసిక ప్రశాంతత తగ్గుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. పెద్దల సూచనతో నడచుకోండి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)