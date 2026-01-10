English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 3 రాశులకు అదృష్టం, ఈ రాశులు మాత్రం ప్రయాణాలు వాయిదా వేయాల్సిందే..!

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 3 రాశులకు అదృష్టం, ఈ రాశులు మాత్రం ప్రయాణాలు వాయిదా వేయాల్సిందే..!

Today Horoscope January 10 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం. 2026 జనవరి 10వ తేదీ శనివారం. పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి?. ఏ రాశి వ్యాపారాల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
మేషరాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులన్నీ జరిగిపోతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి అవుతాయి. ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా లాభాలు బాటలో వెళ్తాయి. ఒక ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది. బంధుమిత్రులతో కూడా కలిసి ఎంజాయ్‌ చేసే అవకాశం ఉంది.  

 మిథున రాశి వారికి ఈరోజు కాస్త మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. కాస్త స్ట్రెస్‌ తీసుకోకుండా ఉండడం మంచిది. ఈరోజు కాస్త దిగులుగానే ఉంటారు. కానీ అలసిపోకుండా నిరంతర కృషి చేయడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఈరోజు మిథున రాశివారు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయకండి.  

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులు జరుగుతాయి. ఒక ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే, బంధు, మిత్రులతో మాట విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారస్తులు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. సమాజంలో కూడా మంచి గౌరవం పెరుగుతుంది.  

 సింహం వారికి ఈరోజు ఆర్థిక లాభాలు బాగా ఉంటాయి.  విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆరోజు ఒక శుభవార్త వింటారు. అయితే కాస్త ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.పెద్దల సూచనతో ముందుకు వెళ్లండి. తద్వారా అన్నీ కలిసివస్తాయి.  

 ధనస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే, ఆర్థిక లాభమే. వ్యాపారస్తులకు కూడా మంచిదే. ఈరోజు కాస్త ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

