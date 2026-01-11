English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today Horoscope Telugu: జనవరి 11న ఈ రాశుల జీవితమే మారిపోతుంది.. మీ రాశికి ఎలా ఉంది చూడండి!

Today Horoscope January 11 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసన సంవత్సరం పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం 2026 జనవరి 11వ తేదీ ఆదివారం పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులు ఈరోజు జాక్‌పాట్‌ కొట్టబోతున్నాయి? ఏ రాశి వ్యాపారస్తులు ఈరోజు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
1 /5

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్ గా ఉంటుంది. మీదే పై చేయి అవుతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో కాస్త సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆర్థిక లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈరోజు బంధు మిత్రులతో కూడా కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు.

2 /5

మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. కానీ కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవాలి చేయాల్సి ఉంటుంది. తద్వారా గొడవలు జరగవు. ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజు అని చెప్పవచ్చు. ప్రయాణాలు చేయడం వల్ల లాభాలు గడిస్తారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కాస్త ఇబ్బందికరమే ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  

3 /5

  కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్ట్రెస్‌ తీసుకునే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఈరోజు అంతా నిరాశకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది. దీని వల్ల ఆరోగ్యం పై ప్రభావం పడుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అయితే ఈరోజు ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం అత్యంత జాగ్రత్త వహించండి  

4 /5

  సింహం వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదమైన చెప్పవచ్చు. ఈ రోజు ఎంతో ఆనందంగా సాగిపోతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం జాగ్రత్త వహించండి. లేకపోతే ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. మీ ప్రియమైన స్నేహితులను కలుస్తారు. కీలక నిర్ణయాలు లైఫ్ లో తీసుకునే రోజు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే రోజు అని చెప్పొచ్చు.  

5 /5

మకర రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అయితే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దలు సూచన తప్పనిసరి. మీ స్నేహితులను కలుస్తారు. దీనివల్ల ఈరోజు ఎంతో ఉత్సాహంగా గడిచిపోతుంది. అనుకోని ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. ధన నష్టం వాటిల్లకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)  

