Today Horoscope January 14 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 జనవరి 14వ తేదీ భోగి ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఏ విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఈరోజు ఆధ్యాత్మికంగా తమ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. శత్రువుల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ఆకస్మిక ధన లాభం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఎంతో ఆనందదాయకంగా కలిసి వచ్చే రోజు. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. వ్యాపారాల్లో కూడా అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. ఈ కీలక విషయాల్లో ఈరోజు పురోగతి కనిపిస్తుంది. అనుకొని అదృష్టం కూడా వరించే అవకాశం ఉంది. అయితే, దూరప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త పడండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. బంధుమిత్రులతో కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండండి.
సింహ రాశి వారికి ఈరోజు కీలకమైన రోజు. అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకూడదు. సింహరాశి విద్యార్థులకు కూడా కాస్త జాగ్రత్త వహించాల్సిన రోజు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి రాదు.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారస్తులు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త ఆలోచనలు చేస్తూ ఉంటారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. అయితే గొడవలకు దిగకుండా మీ పనులు మీరు చేసుకోవడం మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)