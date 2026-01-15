Today Horoscope: మకర సంక్రమణ పుణ్యకాలంలో అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశి ఏది? జనవరి 15 గురువారం మీకు శుభప్రదమా?

Today Horoscope January 15 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 జనవరి 15వ తేదీ గురువారం. మకర సంక్రమణం ఉత్తరాయన పుణ్యకాల ప్రారంభం. పండితుల ప్రకారం సంక్రాంతి పండుగ రోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఏ విషయాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు? ధన నష్టం వాటిల్లేది ఎవరికి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. అనుకోని వ్యక్తులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. ఆధ్యాత్మికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. అయితే, మేషం వారు ఈరోజు దురప్రాంత ప్రయాణాలు వేయడం మంచిది కాదు. వ్యాపారస్తులు కూడా కాస్త జాగ్రత్త వహించాల్సిన రోజు. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.
ధనస్సు రాశికి సంక్రాంతి రోజు అస్సలు కలిసి రాకపోవచ్చు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడం మంచిది. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. ఈరోజు మీ కుటుంబంలో గొడవలకు కూడా దారితీయవచ్చు. ఒత్తిడి కూడా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. అది మిమ్మల్ని కుంగదీస్తుంది.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంజాయ్ చేసుకునే రోజు. ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. విద్యార్థులకు కూడా గుడ్న్యూస్ వినే సమయం. బంధుమిత్రులకు పార్టీలకు వెళ్తారు. ధన లాభం కూడా కలిగే అవకాశం ఉంది. వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉండొచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ధన నష్టం కూడా వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల విషయంలో జోక్యం చేసుకోవడం తగదు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది .పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. విద్యార్థులకు కూడా కాస్త మిశ్రమమే. కర్కాటక రాశివారు ఈరోజు ప్రయాణాలు మానకోవడమే మంచిది.
కుంభ రాశి వారికి నేడు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్నీ పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుంభ రాశి వ్యాపారస్తులు కూడా బాగా కలిసి వచ్చే రోజు. ధన లాభం కూడా ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి పండగు చేసుకుంటారు. Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)