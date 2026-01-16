Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. జనవరి 16వ రోజున ఏ రాశికి అదృష్టం? ఎవరు జాగ్రత్త? పూర్తి వివరాలు!

Today Horoscope January 16 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు. ఉత్తరాయణం. 2026 జనవరి 16వ తేదీ శుక్రవారం. మాస శివరాత్రి ప్రదోష వ్రతం ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఈరోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. పని ప్రదేశంలో ఓపిగ్గా, జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. బద్దకమే మీ శత్రువు.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందంగా సాగిపోతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ధన లాభం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు కూడా అదృష్టం అందిపుచ్చుకుంటారు. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా కలిసి వస్తుంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆరోగ్యం కూడా కాస్త కుదుటపడుతుంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా సాగిపోతుంది. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. పని విషయంలో కాస్త దృష్టి సారించండి. బద్ధకం వల్ల నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. సింహరాశి వారికి విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు కలిసి వచ్చే కాలం అని చెప్పొచ్చు.
కుంభరాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. విందూ వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. విద్యార్థులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. కుంభరాశివారు నేడు ఒక శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)