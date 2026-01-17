English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. శనివారం ఈ రాశుల వారికి శుభవార్తలు, ఈ రాశులు జాగ్రత్త!

Today Horoscope January 17 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, పుష్య మాసం, హేమంత రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 జనవరి 17 శనివారం. పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశుల జాబితా.. ఏ రాశిలో ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? వ్యాపారంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్య విషయంలో కూడా జాగ్రత్త అవసరం. మేష రాశివారు ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకూడదు. ఈరోజు ఒక శుభవార్త వింటారు.   

మిథున రాశి వారికి ఈరోజు ఆనందంగా సాగిపోతుంది. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజులు. ఈరోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. మిథున రాశి వారు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.   

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు. శత్రువులపై వీరిదే పై చేయి అవుతుంది. ఈరోజు ఒక శుభవార్త వింటారు. అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. శ్రమకు తగిన ఫలితం లభించే రోజు.  

 తులారాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులు జరుగుతాయి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయాల్సి రావచ్చు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజు. తుల రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.   

 కుంభరాశి వారికి ఈరోజు శుభ్రంగా ఉంటుంది. ఆనందంగా సాగిపోయే రోజు. అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఈరోజు ధన లాభం. కుంభరాశి వారికి సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఈరోజు ఒక శుభకరమైన రోజులా మారుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

