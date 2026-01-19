English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. మీ రాశికి అదృష్టం కలిసివస్తుందా? వెంటనే తెలుసుకోండి..!

Today Horoscope January 19 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 జనవరి 19వ తేదీ సోమవారం మాఘ స్నాన ఆరంభం. పండితుల ప్రకారం ఈ రోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
మేష రాశికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం ఈరోజు పూర్తి చేయాలి .విద్యార్థులకు కూడా కలిసి రావాలంటే కాస్త కష్టపడాల్సిందే. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. ఈరోజు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి.  

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలలో జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరుల విషయాలు తల దూర్చకండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. పని ప్రదేశంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. అంతేకాదు ఆరోగ్య విషయంలో కూడా జాగ్రత్త. దన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.  

 కర్కాటక రాశి వారికి శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. విద్యార్థులకు, వ్యాపారస్తులు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఈ రోజు ఒక శుభవార్త వింటారు. ధనలాభం కూడా ఉంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. సమాజంలో గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.  

 కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమే. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. అయితే ఇతరుల గొడవలలో తల దూర్చకుండా ఉండడం మంచిది. ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంటుంది. అన్ని విధాలు కలిసి వస్తుంది.  

 కుంభరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సూచన తప్పనిసరి. ఇతరులు గొడవలకు దూరంగా ఉండండి. కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

