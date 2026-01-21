Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు అదృష్టం తలుపు తట్టే రాశులు ఇవే!

Today Horoscope January 21 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, మాఘమాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 జనవరి 21వ తేదీ బుధవారం. శ్రీ మార్కండేయ మహర్షి జయంతి ప్రత్యేకం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశులు కాస్త జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సింది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అయితే కాస్త ఖర్చు పెరిగే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులకు బాగా కలిసి వచ్చే రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. కుటుంబంలో కూడా సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఒక శుభవార్త వింటారు.
మిథున రాశి వారికి ఆరోగ్యం విషయంలో కాస్త ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. అయితే దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయడానికి ప్రయత్నించండి. ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. తద్వారా మానసిక ప్రశాంతత కూడా పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కలవండి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ప్రతి పనిలో కాస్త ఓపిగ్గా నిర్ణయాలు తీసుకోండి. తద్వారా ఇబ్బందులు గురికాకుండా ఉంటారు. ఆకస్మిక నిర్ణయాలతో ఇబ్బందులు తప్పవు . కాస్త తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి, త్వరలో శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు కూడా మిశ్రమంగా ఉంటుంది. అయితే కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. సింహ రాశివారు ఈరోజు కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారస్తులు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు సజావుగా సాగిపోతాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఈరోజు బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఈరోజు ఆనందదాయకంగా సాగిపోతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)