Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆదివారం రథసప్తమి స్పెషల్ మీ భవిష్యత్తు ఎలా ఉందంటే?

Today Horoscope January 25 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈ రోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం ,మాఘమాసం, శిశిర రుతువు. ఉత్తరాయణం 2026 జనవరి 25వ తేదీ ఆదివారం రథసప్తమి ప్రత్యేక. అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? పండితుల ప్రకారం జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిన రాశులు ఏవి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త జాగ్రత్త వహించండి. పని ప్రదేశంలో త్వరగా పనులు పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి. అదృష్టం కలిసి వచ్చే రోజే, కానీ బద్దకం వీడితే మంచిది. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకండి. భాగస్వామి విషయంలో జాగ్రత్త, ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో ఎంజాయ్ చేస్తారు. అయితే పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించకండి. ఈరోజు కుటుంబంలో కాస్త సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. ఖర్చులో విషయంలో జాగ్రత్త.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమమే. కాస్త ఇబ్బందికరమైన రోజే. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్త వహించండి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. ఇష్ట దైవాన్ని పూజించుకోవడం మంచిది. పని విషయంలో కాస్త జాగ్రత్త పడితే మీకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
ధనస్సు రాశి వారు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త, ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి, తద్వారా ఎలాంటి ఇబ్బందులకు లోనవ్వకుండా ఉంటారు. ఆర్థిక విషయంలో కూడా ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
కుంభ రాశి వారు కూడా ఇబ్బందికరమైన రోజే. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు మాట జారనివ్వకండి. గొడవలు ఎక్కువ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. కీలకమైన నిర్ణయాల్లో జాగ్రత్త, దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి.