Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు వీళ్లు కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తే మిగిలేది బూడిదే..!

Today Horoscope January 4 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు. దక్షిణాయనం 2026 జనవరి 4వ తేదీ ఆదివారం పండితుల ప్రకారం రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశికి అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. పనులు పూర్తి చేసుకుంటారు, ఆరోగ్యం కలిసి వస్తుంది. కొత్త ఉత్సాహంతో మెలుగుతారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత కూడా పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులకు కూడా బాగా కలిసి వచ్చే రోజు. కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కొత్త ప్రాజెక్టుల చేపడతారు కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. స్నేహితులను కలుస్తారు. బంధుమిత్రులను కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కూడా కలిసి వచ్చే రోజు.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తే భారీ నష్టం. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి.
సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త. ఖర్చుల అదుపులో ఉంచుకోండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. బంధుమిత్రులతో కలుస్తారు. అయితే కాస్త ఈ రోజు ఒత్తిడి ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు పెద్దల సూచన తప్పనిసరి.
కుంభరాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఆనందంగా సాగిపోతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తి చేస్తారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)