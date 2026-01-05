English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు మేషం వారికి శుభవార్త, సింహం వారు జర జాగ్రత్త..!

Today Horoscope January 5 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసు నామ సంవత్సరం, పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు. 2025 జనవరి 5వ తేదీ దక్షిణాయనం సోమవారం. పండితుల ప్రకారం ఏ రాశులకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? ఏ రాశులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
 
 మేషరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఇబ్బందులకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం పై జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఒత్తిడి లేకుండా వ్యవహరించండి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి.  

 వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు కాస్త మిశ్రమమే అని చెప్పొచ్చు. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకుండా ఉండండి. అయితే బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్త వహించండి. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది.  

 కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమమే. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. అయితే కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకుంటే మొత్తానికి ఈరోజు ఒక అద్భుతమైన రోజు అని చెప్పవచ్చు. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు.  

 సింహరాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమం. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆకస్మిక ధననష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఇతరుల వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోకండి. ఒత్తిడికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది. డబ్బులు లావాదేవీల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోండి.  

 కుంభరాశి వారికి కూడా ఈరోజు ఎంతో శుభప్రదమైన రోజు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కూడా పూర్తి చేస్తారు. మానసికంగా, ఆరోగ్యంగా కలిసి వస్తుంది. ఒక శుభవార్త వింటారు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

