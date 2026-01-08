Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆరోగ్యం జాగ్రత్త, మేషం కర్కాటకం వారికి మానసిక ఇబ్బందులు..

Today Horoscope January 8 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం 2026 జనవరి 8వ తేదీ గురువారం. పండితుల ప్రకారం అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఓపిక ఉండటం మంచిది. ఆకస్మిక నిర్ణయాల వల్ల ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోండి.
వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు సైతం పూర్తి చేస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. విద్యార్థులు కూడా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. కొత్త నిర్ణయంతో ముందుకు దూసుకెళ్తారు.
కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకోండి. స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండండి. తద్వారా పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో కూడా కాస్త ఇబ్బందికరంగానే ఉంటుంది. విద్యార్థులు కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి, ఖర్చులు తగ్గించుకోండి.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు పాజిటివ్గా సాగిపోయే రోజు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. కానీ కోపం మాత్రం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. పెద్దలను సూచన మేరకు నడచుకుంటే విజయాలు వరిస్తాయి.
కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. అంతేకాదు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)