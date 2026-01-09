English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 2 రాశులకు అనుకూలం, పట్టిందల్లా బంగారం..!

Today Horoscope January 9 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం. 2026 జనవరి 9వ తేదీ శుక్రవారం. ఈరోజు అనుకూలంగా ఉన్న రాశులు ఏవి? ప్రతికూలంగా ఉన్న రాశులు ఏవి? పండితుల ప్రకారం తెలుసుకుందాం..
 
1 /5

 మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్‌గా సాగిపోతుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా పాజిటివ్‌గా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఈరోజు ఒక శుభవార్త కూడా మేష రాశి వారు వింటారు.  

2 /5

 మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. స్ట్రెస్ గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లుతుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.  

3 /5

 కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలో విజయం వరిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఏదైనా దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం పొంది కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.  

4 /5

 సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త. కుటుంబ సభ్యులతో గడపండి. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. అవి ధన నష్టం వాటిల్లేలా చేయవచ్చు. డబ్బు ఖర్చు విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు కాస్త ఆలస్యంగా పూర్తవుతాయి.  

5 /5

 తులారాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. స్ట్రెస్‌ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కోపం అదుపు చేసుకోండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. స్నేహితులే శత్రువులుగా మారే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

today horoscope january telugu daily horoscope telugu Today Rasi Phalalu horoscope today india telugu astrology today

