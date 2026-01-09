Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ 2 రాశులకు అనుకూలం, పట్టిందల్లా బంగారం..!

Today Horoscope January 9 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, పుష్యమాసం, హేమంత రుతువు, దక్షిణాయనం. 2026 జనవరి 9వ తేదీ శుక్రవారం. ఈరోజు అనుకూలంగా ఉన్న రాశులు ఏవి? ప్రతికూలంగా ఉన్న రాశులు ఏవి? పండితుల ప్రకారం తెలుసుకుందాం..
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు పాజిటివ్గా సాగిపోతుంది. సకాలంలో పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాలు కూడా కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా పాజిటివ్గా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసే రోజు. ఈరోజు ఒక శుభవార్త కూడా మేష రాశి వారు వింటారు.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కాస్త జాగ్రత్త వహించాలి. స్ట్రెస్ గురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆకస్మిక ధన నష్టం వాటిల్లుతుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. డబ్బు విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన ప్రతి పనిలో విజయం వరిస్తుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఏదైనా దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధన లాభం పొంది కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి.
సింహరాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త. కుటుంబ సభ్యులతో గడపండి. ఆకస్మిక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. అవి ధన నష్టం వాటిల్లేలా చేయవచ్చు. డబ్బు ఖర్చు విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కాస్త ఆలస్యంగా పూర్తవుతాయి.
తులారాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. స్ట్రెస్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. కోపం అదుపు చేసుకోండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి, ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. స్నేహితులే శత్రువులుగా మారే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)