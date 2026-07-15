/నేటి రాశి ఫలాలు 15 జూలై 2026.. ఆషాడ స్నానాలు ప్రారంభం.. ఈరోజు అదృష్ట రాశులు ఏవో తెలుసా?

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాఢ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూలై 15వ తేదీ బుధవారం. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు నుండి ఆషాడ స్నానాలు ప్రారంభమవుతాయి. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ పనులు చేయకూడదు? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈరోజు మీకు శుభకరం. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని ఆనందంగా గడుపుతారు. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. అయితే, వ్యాపార విషయాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కానీ అనుకున్నవి సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతను పెంచుకోండి.
ఈరోజు మీకు శుభకరంగానే ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు, అయితే నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న పని పూర్తవుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు.
ఈరోజు మీకు శుభకరమే. పని చేసే చోట మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు, తద్వారా సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. అయితే, ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. వ్యాపారాలు కలిసి వచ్చే రోజు.
ఈరోజు మీకు శుభకరమే. వృత్తిపరంగా మంచి ప్రశంసలు, ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాల్లో లాభాలు ఉంటాయి. ఇతరులతో అనవసర వాదనలకు దిగకుండా ఉండటం మంచిది. అంతా శుభకరమే.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)