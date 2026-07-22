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ఈరోజు రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశులకు ఆకస్మిక ధన నష్టం.. ఎవరికి శుభకరం? పూర్తి వివరాలు!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 22, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:53 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జూలై 22వ తేదీ, బుధవారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈరోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడని రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి:

ఈ రోజు మీకు ఆనందంగా గడుస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది, ఆర్థికంగా లాభం కలుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా, పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అయితే కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి.  

Gemini2/5

మిథున రాశి:

ఈ రోజు సాదాసీదాగా సాగుతుంది. కొత్త పనులు చేపట్టకండి. దూర ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. గొడవలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం, అలాగే ఖర్చులను తగ్గించుకోండి.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి:

ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో గొడవలు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఆకస్మిక ధన నష్టం కలిగే అవకాశం ఉన్నందున ఈరోజు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.  

Leo4/5

సింహ రాశి:

ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతూ, ఆహ్లాదకరంగా గడిచే రోజు.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి:

ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం, ఎందుకంటే ధన నష్టం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
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rasi phalalu 22 july 2026

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