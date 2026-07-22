/ఈరోజు రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశులకు ఆకస్మిక ధన నష్టం.. ఎవరికి శుభకరం? పూర్తి వివరాలు!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జూలై 22వ తేదీ, బుధవారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈరోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడని రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
ఈ రోజు మీకు ఆనందంగా గడుస్తుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది, ఆర్థికంగా లాభం కలుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవం పెరగడమే కాకుండా, పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అయితే కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈ రోజు సాదాసీదాగా సాగుతుంది. కొత్త పనులు చేపట్టకండి. దూర ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోండి. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. గొడవలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం, అలాగే ఖర్చులను తగ్గించుకోండి.
ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో గొడవలు పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. ఆకస్మిక ధన నష్టం కలిగే అవకాశం ఉన్నందున ఈరోజు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతూ, ఆహ్లాదకరంగా గడిచే రోజు.
ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి.. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం ఉత్తమం, ఎందుకంటే ధన నష్టం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)