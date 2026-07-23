/నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం, ఆ ఒక్క విషయంలో జాగ్రత్త పడకపోతే నష్టమే!

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, ఆషాడ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జులై 23 గురువారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారు కొత్త వ్యాపారాలు చేపట్టవచ్చు. ఎవరికి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలలో విజయం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా కూడా కలిసివచ్చే రోజు. మేష రాశి వారు ఈరోజు కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకుంటారు, అయితే కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసివస్తుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. వృషభ రాశి వారికి వ్యాపారాలు కలిసి రావచ్చు, ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది, ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోవాలి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది.
కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది శుభకరం, అయితే అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ సఖ్యత కోసం దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు.
మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు. శుభవార్తలు వింటారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. బంధుమిత్రులను కలిసి ఆనందిస్తారు. మకర రాశి వారికి వ్యాపారంలో లాభాలు లభిస్తాయి. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. (Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)