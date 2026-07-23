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నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా ధనలాభం, ఆ ఒక్క విషయంలో జాగ్రత్త పడకపోతే నష్టమే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 23, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:36 AM IST

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈ రోజు శ్రీ పరాభవనామ సంవత్సరం, ఆషాడ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం, 2026 జులై 23 గురువారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారు కొత్త వ్యాపారాలు చేపట్టవచ్చు. ఎవరికి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, వైవాహిక జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలలో విజయం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా కూడా కలిసివచ్చే రోజు. మేష రాశి వారు ఈరోజు కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకుంటారు, అయితే కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసివస్తుంది. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. వృషభ రాశి వారికి వ్యాపారాలు కలిసి రావచ్చు, ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది, ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు. కుటుంబంలో సఖ్యతను పెంచుకోవాలి. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది.  

Virgo4/5

కన్య రాశి

కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది శుభకరం, అయితే అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ సఖ్యత కోసం దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేస్తారు.  

Capricorn5/5

మకర రాశి

మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు. శుభవార్తలు వింటారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. బంధుమిత్రులను కలిసి ఆనందిస్తారు. మకర రాశి వారికి వ్యాపారంలో లాభాలు లభిస్తాయి. స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. (Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
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