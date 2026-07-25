/నేటి రాశి ఫలాలు..ఆషాఢ తొలి ఏకాదశి వేళ ఏ రాశుల జాతకం మారనుంది? ఎవరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి?

నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం. 2026 జులై 25వ తేదీ శనివారం, ప్రత్యేకంగా తొలి ఏకాద,శి మరియు చాతుర్మాసారంభం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశి వారు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలి? ఆ పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించండి. ఇతరుల గొడవల్లో తలదూర్చకండి. కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. ఆధ్యాత్మికంగా విజయాన్ని సాధించే అవకాశం ఉంది. శత్రువుల పట్ల ఎంతైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కోరుకున్న పనులు సజావుగా సాగుతాయి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులను కూడా పూర్తి చేస్తారు. మిథున రాశి వారికి సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది. అయితే ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఇతరులతో గొడవలు తగ్గించుకోండి. దూర ప్రయాణాలు మానుకోండి. వ్యాపారస్తులు కూడా ఈరోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగానే ఉంటుంది. వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. పని ప్రదేశంలో మంచి గుర్తింపు పొందుతారు. కుంభ రాశి వారు ఈరోజు దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
మీన రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. ఆరోగ్యం విషయంలో శ్రద్ధ వహించడమే కాకుండా, ధన నష్టం జరిగే అవకాశం కూడా ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)