నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఆషాడ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, దక్షిణాయనం. 2026 జూలై 29, బుధవారం, గురు పౌర్ణమి ప్రత్యేకం పండితుల ప్రకారం, ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశుల వారు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాలి? జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన వ్యాపారులు ఎవరు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. దూర ప్రయాణాలు చేయవచ్చు. సానుకూల మార్పులు కనిపిస్తాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అయితే, మేష రాశి వారు ఈరోజు ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి, కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి.
మిథున రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రోజు. పని ప్రదేశంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సహకరించకపోవచ్చు మరియు ఆర్థిక నష్టాలు కలిగే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. వ్యాపారాల్లో లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. చిన్నపాటి ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
తుల రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్య విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక నష్టాలు కలిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి పెద్దల సూచనల మేరకు నడుచుకోండి.
కుంభ రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఇతరులను అంత సులభంగా నమ్మకండి. వ్యాపారస్తులు జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా శ్రద్ధ వహించాలి. కొత్త పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.