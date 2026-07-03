/ఈ రాశుల వారికి అదృష్టం.. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవాల్సిన రాశి ఇదే!

నేటి రాశి ఫలాలు..ఈరోజు శ్రీ పరమహంస నామ సంవత్సరం, జ్యేష్ట మాసం, కృష్ణ పక్షం, ఉత్తరాయణం, 2026 జూలై 3వ తేదీ, శుక్రవారం. పండితుల అంచనాల ప్రకారం, ఈరోజు ఏ రాశుల వారు కొత్త పనులు ప్రారంభించాలి? ఏ రాశులు ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవాలి? అనే పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈరోజు మీకు అత్యంత కీలకమైన రోజు, కావున నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందే అవకాశం ఉంది. మెడిటేషన్ వంటివి చేయడం మంచిది. కోపాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఆరోగ్యం పట్ల కూడా శ్రద్ధ వహించాలి.
వృషభ రాశి: మీకు శుభప్రదమైన రోజు. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తే అవి విజయవంతమవుతాయి. ఈరోజు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. వ్యాపారస్తులకు అనుకూలమైన రోజు, పని ప్రదేశంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటారు. ఆర్థికంగా లాభాలు వస్తాయి. వ్యాపారస్తులకు కూడా కలిసివచ్చే రోజు. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు.
కుంభ రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంలో సామరస్యాన్ని పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. నష్టం కలిగే అవకాశం ఉన్నందున గొడవలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. పెద్దల సలహాలను పాటించడం మీకు శ్రేయస్కరం.
మీన రాశి: ఈరోజు మీకు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అన్ని విధాలా అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. కొత్త విషయాలను తెలుసుకుంటారు. వ్యాపారస్తులకు, విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. మీన రాశి వారు ఈరోజు దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)