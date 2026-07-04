/ఈరోజు శని దేవుని ఆశీస్సులు ఆ రాశులకే.. వీరు మాత్రం కొత్త పనులు అస్సలు మొదలుపెట్టకండి!

Daily astrology July 4 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు: ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, జేష్టమాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూలై 4వ తేదీ శనివారం. పండితుల అంచనాల ప్రకారం ఈరోజు అదృష్టం కలిసివచ్చే రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకూడదు? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మేషరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది, అదృష్టం కలిసివస్తుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పదోన్నతి లభించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, శుభవార్తలు వింటారు.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి, కొత్త పనులు ప్రారంభించవద్దు. ఇతరుల గొడవల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. వ్యాపార విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి.
కర్కాటక రాశి వారు ఈ రోజు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకోండి. ఇతరుల వివాదాల్లో తలదూర్చకండి, దీనివల్ల సమస్యలు పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా ఉండటం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో కలహాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. మాట తీరుపై నియంత్రణ కలిగి ఉండటం ఉత్తమం. వ్యాపారంలో ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు, కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకండి.
కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది, అదృష్టం వరిస్తుంది. ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా గడిచే రోజు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)