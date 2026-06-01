/June 1 Horoscope: ఈరోజు ఆ రాశి వారికి అపారమైన ధనలాభం.. ఆ రెండు రాశుల వారు జాగ్రత్త!

Today Astrology June 1 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీపరా భవనామ సంవత్సరం, అధిక జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూన్ 1వ తేదీ సోమవారం. పండితుల అభిప్రాయం ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశి వారు కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకూడదు? ఎవరికి అనుకోని నష్టాలు సంభవించే అవకాశం ఉంది? వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏ నిర్ణయమైనా చాలా ఆలోచించి తీసుకోవాలి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం శ్రేయస్కరం. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి. కుటుంబ సభ్యులతో సఖ్యతగా ఉండటం మంచిది. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయండి, ముఖ్యంగా దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లకపోవడం ఉత్తమం. పని చేసే చోట కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి.
వృషభ రాశి: ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విషయాల్లోనూ అనుకూలత లభిస్తుంది, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి సమయాన్ని గడుపుతారు. కుటుంబంలో సంతోషం నెలకొంటుంది, ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈరోజు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్య విషయంలో నిర్లక్ష్యం వద్దు, మానసిక ఒత్తిడికి లోనుకావద్దు. ఖర్చులు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సామరస్యం కోసం ప్రయత్నించండి, దూర ప్రయాణాలు చేయకండి.
సింహ రాశి: ఈరోజు మీకు చాలా శుభకరమైన రోజు. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. వృత్తిపరంగా మంచి ప్రశంసలు అందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది, అయితే ఇతరులతో అనవసరమైన గొడవలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
కుంభ రాశి: ఈరోజు మీకు అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మీకు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి. స్నేహితులు, బంధువులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సమాజంలో మీ గౌరవం కూడా పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)