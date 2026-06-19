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Horoscope Today: శుభవార్తలు వినే అదృష్ట రాశులు ఇవే.. నేటి రాశిఫలాల్లో మీ రాశి ఉందో లేదో చూసుకోండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 19, 2026, 06:55 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:55 AM IST

Today Horoscope June 19 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూన్ 19వ తేదీ, శుక్రవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఏ రాశుల వారు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడదు? ఏ రాశులకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయో పూర్తి వివరాలను తెలుసుకుందాం.
 

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఇతరులతో వాదనలకు దిగకండి, కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. దూర ప్రయాణాలు చేయకపోవడం మంచిది. మేష రాశి వారికి ఈరోజు ఖర్చులు కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం ఉత్తమం.  

Gemini2/5

మిథున రాశి

మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి, వ్యాపారాల్లో నష్టాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక నష్టం తప్పదు, రోజంతా ఒత్తిడితో కూడుకుని ఉంటుంది. విద్యార్థులకు కూడా అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారు ఈరోజు కాస్త ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. అయితే ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఉండటం ముఖ్యం. ఏ అంశాలనైనా తేలికగా తీసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, కోపాన్ని తగ్గించుకోవడం మంచిది. మెడిటేషన్ వంటివి చేయడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉండి, ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి.  

Libra4/5

తులారాశి

తులారాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా అనుకూలతలు వస్తాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు, కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టే అవకాశం ఉంది.  

Scorpion5/5

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారికి ఈరోజు సానుకూలంగా సాగే రోజు. శుభవార్తలు వింటారు, కొత్త పనులు ప్రారంభిస్తారు. దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది, అవి ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి. ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త కూడా అందుతుంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

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