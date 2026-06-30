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Daily Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఆ 3 రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం, మీ రాశి ఉందేమో చూసుకోండి!

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 30, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:56 AM IST

Today Horoscope June 30 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరా భవ నామ సంవత్సరం, జ్యేష్ఠ మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూన్ 30 మంగళవారం. సూర్యోదయం ఉదయం 5:29 గంటలకు, సూర్యాస్తమయం సాయంత్రం 6:32 గంటలకు జరుగుతుంది. పాడ్యమి తిథి, పూర్వాషాడ నక్షత్రం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు ఏ పనులు చేయకూడదు? కొత్త పనులు ప్రారంభించాల్సిన రాశులు ఏవి?  అనే పూర్తి సమాచారాన్ని తెలుసుకుందాం.

Aries1/5

మేష రాశి

మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కోపాన్ని నియంత్రించుకోవాలి. ఇతరులతో అనవసరపు గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి. పని ప్రదేశంలో ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది.  

Taurus2/5

వృషభ రాశి

వృషభ రాశి వారికి ఈరోజు ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. కొత్త పనులను ప్రారంభించవద్దు. ప్రయాణాలను వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి, పని ప్రదేశంలో కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండటం అవసరం.  

Cancer3/5

కర్కాటక రాశి

కర్కాటక రాశి వారికి ఈరోజు అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. అన్ని రంగాల్లోనూ విజయం సాధిస్తారు మరియు సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో మంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మంచి ఫలితాలు అందుతాయి.  

Leo4/5

సింహ రాశి

సింహ రాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా అదృష్టం కలిసి వస్తుంది మరియు మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. మీరు ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వింటారు. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది, ఆర్థికంగా లాభాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి.  

Aquarius5/5

కుంభ రాశి

కుంభ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అదృష్టం కలిసి రావడంతో కొత్త పనులను ప్రారంభిస్తారు. వాటి ద్వారా లాభాలు పొందుతారు. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన జ్యోతిష్య సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, పంచాంగాలు, జ్యోతిష్య అభిప్రాయాల ఆధారంగా మాత్రమే ఇవ్వబడింది. దీనిని శాస్త్రీయంగా నిర్ధారించబడిన సమాచారంగా పరిగణించరాదు. ఈ సమాచారాన్ని మా Zee Telugu News స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)  

TAGS:
Today Horoscope June 30
2026
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