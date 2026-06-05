/Neti Rasi Phalalu: ఈరోజు ఆ రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా డబ్బు నష్టం.. మేషం, కర్కాటక రాశులకు మాత్రం పండగే!

Today Horoscope June 5 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, అధిక జేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం ప్రకారం 2026 జూన్ 5వ తేదీ శుక్రవారం. పండితుల విశ్లేషణ ప్రకారం ఈరోజు ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశుల వారు కొత్త పనులను మొదలుపెట్టవచ్చు? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈ రోజు మీకు చాలా బాగుంటుంది. కొత్త పనులను మొదలుపెట్టడానికి అనుకూలమైన సమయం. ఆర్థికంగా లాభాలు ఉంటాయి. ఆఫీసులో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మానసికంగా ఎంతో సంతోషంగా గడుపుతారు, అలాగే దూర ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారికి కూడా ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా పూర్తవుతాయి. ఆగిపోయిన పనులను కూడా పూర్తి చేస్తారు. విద్యార్థులకు ఈ రోజు కలిసి వస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు పని చేసే చోట గుర్తింపు లభిస్తుంది.
కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు మీకు కలిసి వస్తుంది. వృత్తిపరంగా మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీరు ఎప్పటి నుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.. వ్యాపారస్తులకు లాభాలు చేకూరుతాయి. మానసిక ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి: ఈ రోజు మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి.. ముఖ్యంగా ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించండి. వ్యాపారస్తులు ఈరోజు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసరపు ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవడం ఉత్తమం.
కుంభ రాశి: ఈ రోజు మీకు కూడా మిశ్రమంగానే ఉంటుంది. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఆలోచించి తీసుకోండి. కొత్త పనులను ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. ఆర్థికంగా నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇతరుల వ్యక్తిగత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకండి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)