/Daily Astrology: జూన్ 7 ఆదివారం ఆఫీసులో జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన రాశులు ఏవో తెలుసా?

Today Astrology June 7 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవనమ సంవత్సరం, అధిక జ్యేష్ట మాసం, గ్రీష్మ రుతువు, ఉత్తరాయణం, 2026 జూన్ 7వ తేదీ, ఆదివారం. పండితుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఈరోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించకూడని రాశులు ఏవి? పని చేసే చోట ఏ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి? ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి: ఈరోజు మీకు శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ఆర్థికంగా లాభాలు పొందుతారు, కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి సంతోషంగా గడుపుతారు. అయితే, నష్టాలు కలగకుండా జాగ్రత్త పడండి. దూర ప్రాంతాలకు ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి: ఈరోజు ఫలితాలు మిశ్రమంగా ఉంటాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆఫీసులో కాస్త అప్రమత్తత అవసరం, అనవసరమైన విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకపోవడమే మంచిది. కొత్త పనులు మొదలుపెట్టే ముందు ఆలోచించండి. ఇతరుల విషయాల్లో తలదూర్చకుండా, కోపాన్ని నియంత్రించుకోండి.
కర్కాటక రాశి: మీకు కూడా ఈరోజు మిశ్రమ ఫలితాలే కనిపిస్తున్నాయి. ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆలోచించి నిర్ణయించుకోండి. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల ఇబ్బందులు రావచ్చు, కాబట్టి దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబంలో సామరస్యం పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి, కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపట్టకండి.
సింహ రాశి: ఈరోజు మీకు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది, దీనివల్ల కుటుంబంలో సంతోషం తగ్గే అవకాశం ఉంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించకుండా ఉండటం మంచిది. వృత్తిపరమైన విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఇతరుల గొడవల్లో పడకండి, ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది.
కుంభ రాశి: ఈరోజు మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల్లోనూ విజయం లభిస్తుంది. మీరు చేసే కొత్త ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కుటుంబంలో సఖ్యత పెరుగుతుంది. ప్రయాణాలు కూడా మీకు ఆర్థికంగా కలిసి వస్తాయి.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)