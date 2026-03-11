Today Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు వీరికి శుభవార్త, ఈ రాశి మాత్రం జాగ్రత్త..!

Today Horoscope March 11 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ విశ్వ వాసనామ సంవత్సరం, ఫాల్గుణ మాసం, శిశిర రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 11వ తేదీ బుధవారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు పనులు వాయిదా వేయాల్సిన రాశులు ఏవి? ఏ రాశులు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందుతాయి? అదృష్టం కలిసి వస్తుంది? తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. మాట జారకుండా జాగ్రత్త తీసుకోండి. లేకపోతే విపత్కర పరిస్థితిలో ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇతరుల గొడవల్లో తల దూర్చకండి.
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. అన్ని విధాల కలిసి వస్తుంది. ఒక గుడ్ న్యూస్ కూడా వింటారు. ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఆర్థిక లాభాలు కూడా ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుండదు. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆకస్మిక ఖర్చులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
కన్య రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం కూడా ఇబ్బందికరంగా మారే అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు తగ్గించుకోవడం మంచిది. వ్యాపారులు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి.
కుంభరాశి వారికి అన్ని విధాలా కలిసి వచ్చే రోజు. ఆనందంగా సాగిపోతుంది. పని ప్రదేశంలో కూడా మంచి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటుంబంలో సఖ్యత కూడా పెరుగుతుంది. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)