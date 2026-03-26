Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈరోజు ఈ ఒక్క రాశికే అదృష్టయోగం, మీరున్నారా?

Today Horoscope March 26 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్రమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం 2026 మార్చి 26వ తేదీ గురువారం ప్రత్యేకం. ఈరోజు రాశిఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి? ఏ రాశులు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి? వ్యాపారాలు కలిసి వచ్చే రాశులు ఏంటో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని ప్రదేశంలో కాస్త ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. పని విషయంలో స్ట్రెస్ తీసుకోకుండా ఉండడం మంచిది. కుటుంబంలో సఖ్యత పెంచుకోండి. మేషరాశి వారికి ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు బాగుంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆరోగ్యం కూడా కలిసి వస్తుంది. మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు కొత్త ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక లాభాలు కూడా ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి వారికి మిశ్రమంగా ఉంటుంది. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఈరోజు ఈ రాశివారికి స్ట్రెస్ కూడా ఎక్కువ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కర్కాటక రాశి వారు ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త కోపం తగ్గించుకోవడం మంచిది.
కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారాలు కూడా విస్తరిస్తాయి. అంతేకాదు ఈరోజు కెరీర్లో ఈరోజు దూసుకుపోతారు. కన్యా రాశి వారికి ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది. పార్టీలు చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.
కుంభ రాశి వారు ఈ రోజు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్త పనులు చేపట్టకూడదు. మాట జాగ్రత్తగా ఉంచుకోండి. దూరప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవడమే మంచిది. కుంభరాశి వారు ఇతరులతో వాగ్వాదం దిగకండి. (Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)