  • Daily Horoscope: మార్చి 29 ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు మానుకోండి!

Daily Horoscope: మార్చి 29 ఆదివారం రాశిఫలాలు.. ఈ రాశుల వారు ప్రయాణాలు మానుకోండి!

Today Horoscope March 29 Telugu: నేటి రాశి ఫలాలు ఈరోజు శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, చైత్రమాసం, వసంత రుతువు, ఉత్తరాయణం. 2026 మార్చి 29 ఆదివారం. పండితుల ప్రకారం ఈరోజు దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాల్సింది ఎవరు? ఏ రాశులకు అదృష్టం తలుపు తడుతుంది? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
 మేషరాశి వారు ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఇతరులతో గొడవలకు దిగకండి. ఏ కొత్త పనులు ప్రారంభించకండి. ఆ మేష రాశి వారు ఈ రోజు ఆరోగ్యం విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండండి. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది.   

 మిథున రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించకుండా ఉండండి. ఇతరులతో వాగ్వాదానికి దిగకండి. మిథున రాశి వారు ఈ రోజు వ్యాపారాలు జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం మంచిది.   

 కర్కాటక రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమంగా ఉండవచ్చు. కాస్త పని ప్రదేశంలో జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. దూర ప్రాంత ప్రయాణాలు మానుకోవాలి. కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు కొత్త పనులు ప్రారంభించకపోవడమే మంచిది. ఇతరుల విషయాలు తలదూర్చకుండా ఉండండి.   

 సింహ రాశి వారికి కూడా ఈరోజు మిశ్రమమే అని చెప్పవచ్చు. ఆచితూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారస్తులు కూడా కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఉండడమే మంచిది. విద్యార్థులకు కూడా కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి.  

మకర రాశి వారు ఈ రోజు ఖర్చులు జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. వారికి ఈరోజు మిశ్రమమే కాస్త భావోద్వేగంతో కూడుకొని ఉంటుంది. మకర రాశి వారు ఈరోజు పెద్దలు సూచించిన విధంగా నడుచుకోవడం మంచిది. తద్వారా ఆర్థిక నష్టం వాటిల్లకుండా ఉంటుంది.(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

Kitchen Tips: ఈ సమ్మర్‌లో పాలు త్వరగా పాడవుతున్నాయా? ఈ చిన్న చిట్కాలతో ఆ ప్రాబ్లమ్‌కి చెక్!